İsrail Gazze’yi işgal planını onayladı: Sivillerin üstüne kocaman orduyu gönderecekler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Bu gelişme üzerine ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı, "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen Gazze işgal planını onayladı. Plana göre ilk aşamada Gazzelilerin Mevasi bölgesine tahliye edilmesi öngörülüyor. Öte yandan İsrail ordusu, operasyon kapsamında 60 bin yeni yedeği göreve çağırırken, 20 bin askerin görev süresini de uzatma kararı aldı.

130 BİN İSRAİLLİ YEDEK KUVVETLERDE GÖREV ALACAK

Öte yandan İsrail basınında skandal planla ilgili farklı ayrıntılar yer aldı. Yedek askerlerin tamamının işgale katılması beklenmiyor çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde görev alacak.

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine sürülmesine yol açacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu söyledi. Bu tarih, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ikinci yıldönümüne denk geliyor.

Daha sonra İsrail askerleri, Gazze şehrine karadan harekat başlatacak ve bölgeyi kuşatacak.