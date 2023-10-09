İsrail Gazze'yi tam ablukaya alıyor

İsrail tarafından yapılan flaş açıklamaya göre Gazze Şeridi'nin ablukaya alınacağı bildirildi. Açıklamada "Elektrik, yiyecek, yakıt olmayacak. Her şey kapalı olacak" ifadeleri yer aldı.

İsrail Gazze'yi tam ablukaya alıyor

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

İsrail tarafından yapılan açıklamada "Gazze Şeridi, ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek, yakıt olmayacak, her şey kapalı olacak" denildi

Reuters, Tel Aviv bölgesinde siren seslerinin duyulduğunu aktardı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Tel Aviv ve Kudüs bölgesinde siren seslerinin duyulduğunu söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Habertürk'ten Sena Alkan ve kameraman Emre Altun İsrail'de saldırı girişiminin olduğu Ben Gurion Havalimanı'ndan son durumu aktardı.

"YERLEŞİM YERLERİNDE KONTROL SAĞLANDI"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

İsrail ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Hagar, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.

Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.

Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'den itibaren 4 bin 400 roket atıldığını kaydeden Hagari, İsrail ordusundaki 300 bin yedek askerin de 48 saat içinde seferberliğe katıldığını belirtti.

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