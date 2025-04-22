İsrail Gazze'yi vuruyor! En az 14 kişi öldü

Kaynak: AA
İsrail Gazze'yi vuruyor! En az 14 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kenti saldırı altında. Gece düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi öldü.

İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

BİR EVE SALDIRI: 2'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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