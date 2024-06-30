İsrail gece boyunca Filistin’i bombaladı

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketi derinleştiren İsrail'in saldırıları 268. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Refah kentinde Zarub ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Refah'ın güney bölgelerini yoğun bir şekilde bombalaması sonucunda da ölü ve yaralılar oldu. Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan ve Suudi mahallelerinde patlamalar ve silah sesleri duyuldu.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusundaki Absan ve Huzaa bölgelerini hedef aldı ve bu saldırılarda da can kayıpları yaşandı.

Gazze şehrinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bir evde ölü ve yaralılar bulundu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezindeki Tuffah, Şucaiyye ve Sabra mahallelerini yoğun bir şekilde bombaladı.

Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail güçleri, insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateşlerle eş zamanlı olarak Şehitler Camii yakınlarındaki evlerde bulunan birçok aileyi kuşatma altına aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 Filistinli yaralandı. Bu kayıplar arasında 15 bin 694 çocuk ve 10 bin 279 kadın bulunuyor.