İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye saldırıların ne kadar süreceğini açıkladı

Kaynak: AA
İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye saldırıların ne kadar süreceğini açıkladı
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana hem havadan hem karadan saldırı düzenlediği Gazze’de 2024'te de tüm yıl boyunca saldırıların devam edeceğini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria’ya yaptığı ziyarette, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında konuştu.

2024’ün "zorlu" geçeceğini belirten Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diyerek saldırıların 2024’te de devam edeceğini ifade etti.

Halevi, ordunun İsrail’in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olduğunu ve bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol neden olunacağını" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyinde "Hamas’ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" iddia ederek, ordunun Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas’ın dağıtılmasına" odaklandığını dile getirmişti.

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