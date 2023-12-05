İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yeraltı tünellerine deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordusunun kara harekatını genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi çevresine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın "İsrail ordusunun Hamas'a ait yeraltı tünellerine deniz suyu basacağı" iddiası hakkında Halevi, "Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım" dedi.

“FARKLI YÖNTEMLERE SAHİBİZ”

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'de birden fazla yeraltı yapısıyla karşılaştıklarını, "Hamas üyelerinin bu yapıları kullanmasını önlemek için patlatma, yıkma gibi seçenekler de dahil farklı yöntemlere sahip olduklarını" ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının 60. gününde Han Yunus'a yöneldiğini belirten Halevi, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar hakkında, "Hamas liderlerinin 7 Ekim saldırılarının sorumlusu ve İsrail için meşru hedef olduğunu, hepsine ulaşacaklarını" dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin durumundan endişe duyduklarını ve istihbarat toplamak için çalıştıklarını söyleyen Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yol açtığı yıkım hakkındaki soruya ise, "Hamas'ın bu yıkımdan sorumlu olduğu" cevabını verdi.

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından önemli bir işlev de görüyor.

WSJ’DEKİ İDDİALAR

WSJ’nin haberinde İsrail’in bir mülteci kampı yakınına büyük su pompaları yerleştirdiği belirtilmişti. Pompalarla tünelleri suyla doldurmayı amaçlandığı, ABD’li yetkilere dayandırılmıştı.

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