İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Muhammed Atatira'nın (33) şehit olduğu" kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tura beldesi yakınındaki Er-Reyhan askeri kontrol noktasından elektrikli bisikletiyle geçen Atatira, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin, Filistinliye ilk yardım için müdahale edilmesine izin vermediğini ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Er-Reyhan askeri kontrol noktası yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cenin'in güneybatısında Yabed beldesinde oturan ve herhangi bir siyasi oluşuma bağlı olmadığı öğrenilen Atatira için beldede yas ilan edildi.

Bakanlıktan gün içinde yapılan bir diğer açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdüğü bilgisi verilmişti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yılın başından bu yana 151 Filistinliyi öldürdü.

Bu ölümlerin 33’ü, İsrail ordusunun 9 Mayıs’ta hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 5 günde kaydedildi.

GAZZE'DEN ROKET ATILMASI SONUUC BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine atılan roket sonucu yaralanan Filistinli işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze Şeridi'nden atılan roketlerden birinin İsrail'in güneyindeki Sdot Negev bölgesine düşmesi sonucu vücuduna şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Yaralanan Filistinli işçinin daha sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılarak Sdot Negev bölgesine düşen roket sonucu 3 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu, yaralıların tedavi altına alındığı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

(AA)