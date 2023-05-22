İsrail güçleri Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, akşam geç saatlerde buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde kampa baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kampta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Bilal Zeytun, Fethi Ebu Rızk ve Abdullah Ebu Hamdan isimli 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı bilgisi geçildi.

İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayına ait ambulansların kampa girmesine engel olduğu ifade edildi.

(AA)

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