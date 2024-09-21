İsrail: Güney Lübnan’da geniş çaplı saldırılar düzenliyoruz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına saldırı hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı operasyonlar düzenliyoruz" dedi.

İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği telsiz ve çağrı cihazı saldırılarının yanı sıra, başkent Beyrut'ta dün gerçekleştirilen bina saldırısı sonrası İsrail'in eylemleri devam ediyor. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına saldırı hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı operasyonlar düzenliyoruz. Hava kuvvetlerine ait onlarca uçak, şu anda İsrail vatandaşlarına yönelik tehditleri bertaraf etmek üzere hedeflere ve rampalara saldırmaktadır" dedi.

İsrail'in Beyrut'un Dahiyeh semtinde bir binaya düzenlediği saldırıda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi de yaralanmıştı. Salı ve çarşamba günleri peş peşe gerçekleştirilen telsiz ve çağrı cihazı saldırılarında ise can kaybı 39, yaralı sayısı ise 3 bin olarak açıklanmıştı.