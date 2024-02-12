İsrail güvenli bölge Refah'a saldırdı. 100'den fazla kişi öldü

Kaynak: AA
İsrail güvenli bölge Refah'a saldırdı. 100'den fazla kişi öldü
İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı duyuruldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'ta bulunan hastanenin yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını açıkladı.

Refah'ta bulunan Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok ağır yaralı durumdakilerle dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını söyledi.

Yerel kaynaklar ise, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını açıkladı.

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