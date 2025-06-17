İsrail Hamaney'i mi vuracak? 'Nerede saklandığını biliyoruz'

İsrail’in İran’a başlattığı geniş çaplı hava harekatının ardından çatışmalar beşinci gününe girdi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da şu ifadeleri kullandı:

“‘Ruhani lider’ denilen kişinin nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız (öldürmekten söz ediyorum!).

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Yine de sivillere ya da Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor. Dikkatiniz için teşekkürler!”

ABD başkanı bir sonraki paylaşımındaysa “Kayıtsız şartsız teslim olun!” yazdı.