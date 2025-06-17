İsrail Hamaney'i mi vuracak? 'Nerede saklandığını biliyoruz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İsrail Hamaney'i mi vuracak? 'Nerede saklandığını biliyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz), en azından şimdilik" dedi.

İsrail’in İran’a başlattığı geniş çaplı hava harekatının ardından çatışmalar beşinci gününe girdi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da şu ifadeleri kullandı:

“‘Ruhani lider’ denilen kişinin nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız (öldürmekten söz ediyorum!).

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Yine de sivillere ya da Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor. Dikkatiniz için teşekkürler!”

ABD başkanı bir sonraki paylaşımındaysa “Kayıtsız şartsız teslim olun!” yazdı.

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