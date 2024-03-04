İsrail, Hamas saldırısına atıfta bulunan Eurovision şarkısının sözlerini gözden geçirecek

İsrail ulusal yayın televizyonu Kan'ın haberine göre, yarışmanın organizasyonunu yapan Avrupa Yayıncılar Birliği (Eurovision), İsrail'i temsil edecek aday şarkının sözlerine itirazda bulundu.

Dünyanın en büyük ve görkemli müzik yarışması olarak değerlendirilen organizasyon bu sene, 7-11 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Malmö şehrinde yapılacak.

Eurovision, kendisini siyasi niteliği olmayan bir etkinlik olarak tanımlıyor ve bu kuralı ihlal ettiği belirlenen yarışmacıları diskalifiye edebiliyor. Bu yılki seslendirilecek şarkıyı adaylar arasından Kan TV seçecek.

İsrail'in ilk sunumunun kadın şarkıcı Eden Golan tarafından söylenen "Ekim Yağmuru" (October Rain) şarkısı olduğu basına sızmıştı.

Basına sızan ve daha sonra Kan tarafından da doğrulanan sözlere göre, "Nefes alacak hava kalmadı..." ve "Hepsi iyi çocuklardı..." gibi dizeler yer alıyor.

Şarkının sözlerinin 7 Ekim'i ve Hamas'ı çağrıştırdığı gerekçesiyle Eurovision tarafından reddedildiği aktarıldı.

Kan TV, "October Rain" ve ikinci sıradaki "Dance Forever" (Sonsuza dek dans et) isimli parçaların yazarlarından, sanatsal özgürlüklerini muhafaza ederek şarkı sözlerini yeniden gözden geçirmelerini istediğini bildirdi. Kurum ardından Eurovision komitesine gönderilecek şarkıyı resmi olarak seçecek.

Avrupa Yayın Birliği, Kan'ın kararıyla ilgili yorum talebine cevap vermedi.

Bu arada İsrailli kanal (Kan TV), Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un isteği üzerine bu değişikliği yapmayı kabul ettiklerini açıkladı.