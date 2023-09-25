İsrail Hamas'a ait gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki gösterilerin akabinde Hamas'a ait bir gözetleme noktasını bombaladığını duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail Hamas'a ait gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi

Gazze sınırında Filistinlilerin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için düzenlediği gösteriler bugün de devam etti.

Gazze sınırı yakınında toplanan Filistinliler lastik yaktı ve İsrail tarafına ses bombası attı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Gösterilerin ardından İsrail Ordusu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze sınırından, İsrail'e atılan "yanan balonlar"a ve günlerdir devam eden gösterilere karşılık silahlı bir insansız hava aracıyla (SİHA) Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasının vurulduğu ifade edildi.

AA muhabiri vurulan noktanın, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanıldığını kaydetti.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için 9 gündür gösteriler düzenliyor. Önceki günlerde de bir grup genç, İsrail tarafına yanan balon atmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Gazze'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 6'ya yükseldiği duyurulmuştu.

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