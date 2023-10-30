İsrail Hamas’ın saldırısını ‘Tatbikat’ sandı. New York Times açıkladı

ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times, İsrail istihbaratının ilk saldırının meydana geldiği 7 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'nde yoğun Hamas faaliyeti olduğunu fark ettiğini, ancak ciddiye almadığını belirtti.

New York Times'ın haberine göre İsrail iç istihbarat kurumu Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, saat sabah 3 sularında aktiviteyi farketse de Hamas tatbikat mı yapıyor yoksa başka bir hazırlık içinde mi emin olamadı.

Habere göre Shin Bet, Gazze'deki Hamas aktivitesinin sabahın o saatleri için olağan dışı olduğunu algılasa da, istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilileri Hamas'ın savaş açmayı göze alacağını düşünmediği için faaliyetin tatbikat olduğu sonucuna vardı.

NYT, ''Eğer hâlâ Hamas'ın telsizlerini dinliyor olsalar durum farklı olabilirdi, ama zaman kaybı olarak nitelendiği gerekçesiyle 1 yıl kadar önce İsrail, bu uygulamayı bıraktı'' yazdı.

Bet'in ilerleyen saatlerde Hamas'ın 'ufak çaplı' bir saldırı düzenleyebileceğine ikna olduğu, bu sebeple de elit bir terörle mücadele ekibini sınıra gönderdiği ifade edildi. Gönderilen 'Tekila Timi' kısa süre içinde İsrail sınırlarını delen Hamas militanları ile savaşmaya başladı.

Üç farklı kaynağa göre saldırı başlayan kadar hiç kimse, saldırının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyandırmaya değecek kadar ciddi olduğunu düşünmedi.

New York Times, İsrail'in ilk günde sadece saldırıya karşılık vermekte yetersiz kalmadığını, aynı zamanda istihbarat toplamakta tamamen başarısız olduğunu ifade etti. Habere göre Hamas militanları, en az bir yıl boyunca hiç fark edilmeden saldırı için hazırlık yaptı.

7 Ekim sabahı Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Bin 400'den fazla İsrailli'nin öldürüldüğü saldırılara İsrail'in verdiği karşılıkta 8 binden fazla Filistinli öldürüldü.