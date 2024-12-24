İsrail, Haniye suikastını üstlendi

Ayrıca, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik sert bir darbe yapacaklarını ve liderlerini etkisiz hale getireceklerini söyledi.

HUSİLERE KARŞI SERT MESAJ



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’deki terörist Husilere yönelik sert bir darbe planladığını açıkladı. Katz, İsrail ordusunun, İran destekli Husilere karşı tıpkı Hamas ve Hizbullah’ın liderlerine uyguladığı gibi sert bir politika izleyeceğini belirtti. “Husilerin liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Hasan Nasrallah’a yaptığımız gibi” diyen Katz, ülkesine yönelik herhangi bir saldırı halinde, saldırganların karşısında İsrail ordusunun çok sert bir hesaplaşma yapacağını vurguladı.

HANİYE'YE YÖNELİK SUİKASTA İLK KEZ AÇIKLAMA



Katz’ın açıklamaları, İsrail’in, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın göreve başlama töreninin ardından Tahran'daki konutunda gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen Haniye’ye yönelik suikastı ilk kez üstlendiğini ortaya koydu. Bu açıklama, İsrail’in son dönemdeki askeri operasyonları ve stratejik hedefleri hakkında daha fazla bilgi verdi.