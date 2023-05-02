İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan yaşamını yitirdi.

İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad Hareketi, bütün bir sebat ve kararlılıkla, lider Şeyh Hıdır Adnan'ın vefatı sebebiyle yas tutuyor." ifadeleri yer aldı.

"Terörü, adaletsizliği koruyan ve kollayan dünyanın gözü önünde, özgür kahraman Hıdır Adnan, düşman tarafından işlenen suçla şehit olmuştur" denilen açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin, bunun bedelini ödeyeceği belirtildi.

Son dönemde sağlık durumu kötüleşen Adnan, 87 gündür açlık grevini sürdürüyordu. Açıklamada, Adnan'ın vefatına ilişkin daha başka bilgi paylaşılmadı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 23 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askeri mahkemesinin, 78 günden bu yana açlık grevinde olan ve sağlık durumu kötüye giden Adnan'ın, "kefaletle tahliye" talebini reddettiği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca, duruşmaya video konferansla katılan Adnan'ın, celse sırasında birkaç kez bilincini kaybettiğine işaret edilerek, "Filistinli tutuklunun, sağlık durumu kritik bir aşamada ancak işgal yönetimi, kendisini hala cezaevi kliniğinde tutuyor, sivil bir hastaneye nakledilmesine ve ailesinin ziyaret etmesine izin vermiyor." bilgisi paylaşılmıştı.

Hıdır Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012 yılında 66 gün, 2015'te 52 gün, 2018'de 59 gün ve 2021'de 25 gün açlık grevinde bulunmuştu. Adnan, açlık grevine 5 Şubat'ta başlamıştı.

İsrail tarafından, İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

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GAZZE'DEN İSRAİL YÖNÜNE ROKET FIRLATILDI

Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e üç roket atıldığı kaydedildi.

Roketlerin tümünün açık araziye düştüğü belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin roketlere karşılık vermediği aktarıldı.

Ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

(AA)

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