İsrail, Hizbullah'a ait iki askeri binayı vurduğunu duyurdu

Kaynak: AA
İsrail, Hizbullah'a ait iki askeri binayı vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait iki askeri binayı hedef aldığını açıkladı.

Aytarun ve Ayta eş-Şaab bölgelerindeki bu binalar, İsrail savaş uçaklarıyla vuruldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son saatlerde Lübnan topraklarından İsrail'in Ras Nakura, Yaara ve Yukarı Celil bölgelerine füze atışı yapıldığı, İsrail ordusunun da füze atılan noktaları topçu atışıyla hedef aldığı belirtildi.

Hizbullah ise, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Metulla'da İsrail'e ait askeri mevzilerin vurulduğunu iddia etti. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere ve sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak bu eylemin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca Hizbullah'ın ikinci yazılı açıklamasında, Lübnan sınırında bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri bölgesindeki İsrail'e ait radar alanının füzeyle vurulduğu belirtildi.

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