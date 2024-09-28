İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesi yoğun şekilde bombalandı. İsrail, Sur kentindeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu da öne sürdü.

Hizbullah ise bombalanan bölgelerde silah depolarının bulunduğu iddiasını reddetti. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde Leyleki ve Hadas mahallelerinde yer alan yerleşim binalarını bombalandı.

İsrail'in iddia ettiği gibi binaların Hizbullah'ın silahlarını barındıran binalar olmadığı savunulan haberde, Leyleki Mahallesi'nde şu ana kadar vurulan binalarda can kaybının olmadığına işaret edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.

Ordu Sözcüsü Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.