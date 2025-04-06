İsrail İHA’sı Lübnan’ı vurdu! İş makinesi hedef alındı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail İHA’sı Lübnan’ı vurdu! İş makinesi hedef alındı: 2 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde iş makinesini İHA ile vurdu, 2 kişi yaralandı. Ateşkes ihlalleri sürüyor, Zıbkin’de de 2 kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir iş makinesini hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesine hava saldırısı düzenlemiş, bombardımanda 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Son Haberler
Nesine 3. Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte sonuçlar
Nesine 3. Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte sonuçlar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e tebrik mesajı
Babacan'dan Özel'e tebrik
90'ların efsane oyunu LUNAR geri dönüyor
90'ların efsane oyunu LUNAR geri dönüyor
Sivasspor 7. kez berabere kaldı
Sivasspor 7. kez berabere kaldı
RPG dünyasında Atomfall çılgınlığı
RPG dünyasında Atomfall çılgınlığı