İsrail İHA’sı Lübnan’ı vurdu! İş makinesi hedef alındı: 2 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir iş makinesini hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesine hava saldırısı düzenlemiş, bombardımanda 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.