İsrail ile Filistin arasında ateşkes imzalandı mı? ABD’li yetkili açıkladı

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, İsrail'in, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlarla ikinci tur takasını kolaylaştırmak için kullanılacak altı haftalık bir ateşkesi "temel olarak imzaladığını" söyledi.

Bununla birlikte, herhangi bir anlaşmaya varılmadan önce, Hamas ve İsrail'in üzerinde anlaştığı rehine/mahkum oranı ve Hamas ile İsrail arasında neredeyse beş ay süren savaşın ardından kalıcı bir ateşkes sağlanması yönündeki uzun süredir devam eden talepte halen bir çok engel bulunuyor.

Bir Arap diplomat Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sürecin yavaş ilerlediğinin bir işareti olarak, Kahire'de daha fazla teknik müzakerelerin Pazar günü gibi erken bir tarihte yapılabileceğini söyledi. İsrailli bir yetkili ise, Kahire'ye bir heyet göndermeden önce kaç rehinenin hayatta kaldığının doğrulanmasını beklediklerini ve Hamas'ın kimliklerini açıklamaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'li yetkili, "Top Hamas'ın sahasında, Eğer Hamas, tanımlanmış kategorideki savunmasız rehineleri serbest bırakmayı kabul ederse, bugünden itibaren Gazze'de altı haftalık bir ateşkes olacak” dedi.

Görüşmeler, Hamas'ın Cuma günü yaptığı, elinde tuttuğu söylenen 130 kadar rehineden 70'inin İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanı sonucu öldürüldüğü yönündeki muğlak açıklamasıyla karmaşıklaşmıştı.