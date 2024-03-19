İsrail ile Hamas arasında müzakereler Katar'da resmen başladı. Esir takası olacak mı?

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin Katar’ın başkenti Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile esir takası müzakereleri resmen başladı.

Mossad Başkanı Barnea’nın, bu sabah İsrail'e geri dönmesi bekleniyor. Ancak; Mossad, Askeri İstihbarat (AMAN) ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak) yetkililerinden oluşan üst düzey çalışma ekibi birkaç gün daha Katar'da kalacak.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, müzakerelerin uzun, karmaşık ve zorlu olacağını, çok fazla sabır gerektiğini söyledi.

“MÜZAKERELER İKİ HAFTA SÜREBİLİR”

Özel televizyon Kanal 12 ise müzakerelerin Doha'daki özel bir komplekste yürütüldüğü kaydedildi.

Haberde, İsrail ile Hamas temsilcilerinin odalarını ayıran bir koridor olduğu ve bir araya gelmelerinin beklenmediği belirtilirken, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların iki oda arasında görüşmeler için hareket edeceği dile getirildi.

Yine ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, müzakerelerin yaklaşık olarak iki hafta sürebileceğini ifade etti.

Doha’daki Hamas temsilcilerinin karar verici olmadığını aktaran yetkili, kararı verecek kişinin, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar olduğunu ve ilerlemek için Sinvar'dan yanıtı gelene kadar 24 ila 36 saatlik bir zaman dilimi geçeceğini söyledi.