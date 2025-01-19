İsrail ile Hamas ateşkesine 'rehine' engeli

470 gündür İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırı bu sabah TSİ 09.30’da ateşkes yürürlüğe girecek. Ancak İsrail Başbakanı Netanhayu, rehine listesinin paylaşılmadığı sürece ateşkesin başlamayacağını açıkladı. Hamas yönetimi ise rehineleri, teknik şartlarından dolayı bırakamadıklarını belirtti.

470 GÜN SONRA SİLAHLAR SUSACAK

Gazze’de İsrail ve Hamas arasında aylardır süren ateşkes müzakereleri sonuç buldu. Tam 470 gün sonra bugün saat 09.30’ta silahlar susacak. Ateşkesin duyurulması sonrası İsrail ordusunun bugünden itibaren işgal ettiği alanlardan çekilmeye başlaması bekleniyor. Gazzeliler ateşkesin duyurulması sonrası evlerine dönmeye başladı.

ATEŞKESTE REHİNE ENGELİ

İsrail Başbakanı Netanhayu, Hamas'ın reihne listesini vermediği sürece ateşkesin başlamayacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Netanyahu X hesabında paylaştığı videolu mesajında, Hamas tarafından serbest bırakılacak 33 rehinenin listesini alana kadar Gazze’de ateşkes sürecini ilerletmeyeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı, “Serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar anlaşmayı ilerletmeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas’a aittir” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın ilk aşamasının geçici olduğunu dile getiren Netanyahu, “İsrail, ateşkesin ikinci aşamasının sonuçsuz kalması halinde savaşa devam edecektir. Gazze’nin Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru’nda da İsrail ordusu varlığını artıracaktır. İsrail Ortadoğu’nun çehresini değiştirdi” ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilileri ise ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin, geç bırakılmasını sahadaki teknik aksaklıktan dolayı olduğunu belirtti.

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