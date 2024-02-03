İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar

Lübnan’daki Hizbullah tarafından İsrail güçlerine yönelik düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Muheyta askeri mevzisi ve Kefr Şuba Tepelerindeki Ruveysat el Alem askeri noktasının füzeyle, Avivim yerleşim biriminde yer alan bir binanın ise uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise kuzey sınırındaki Kiryat Şmona ve Har Dov bölgesine doğru Lübnan topraklarından 2 saldırı yapıldığını ve karşılık olarak saldırının "kaynağının vurulduğunu" açıkladı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hücrelerinin yer aldığı Aytarun, Cebel Blat, Hiyam ve Kana beldelerinin İsrail'e ait savaş uçakları tarafından vurulduğu da belirtildi.

Ayrıca Ayta eş-Şaab, Aytarun ve Cibbin'deki bazı hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır bölgesinde devam eden çatışmalarda 177 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrail askeri ve 10 İsrail askeri öldürüldü.