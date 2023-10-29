İsrail ile 'maytap' geçtiler: İsrail’e selam füze yollamaya devam

Bir grup genç çektiği videoda İsrail'e gözdağı vermek için iki tane maytabı rokete benzeterek patlattı.

İsrail ile 'maytap' geçtiler: İsrail’e selam füze yollamaya devam

ODATV'de yer alan habere göre; Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'yla başlayan çatışmalar her geçen gün şiddetlenerek büyüyor.

Dünyanın dört bir yanından Gazze'ye hedef gözetmeksizin saldırılar düzenleyen İsrail'e yönelik tepkiler üst düzeye ulaşmış durumda.

Hastane bombalamasından sonra sivillere yönelik saldırısını sürdüren İsrail henüz sakinleşmiş değil.

Türkiye’de ise kamuoyunda İsrail’e birbirinden ilginç tepkiler gösterilmeye devam ediyor.

Bir grup gencin çektiği son videoda İsrail’e yönelik gözdağı verilmek için iki tane maytap rokete benzetilerek patlatılıyor.

Gençlerin eğlenmek için mi yoksa ciddi olarak tepki göstermek için mi bunu yaptıkları ise henüz anlaşılmış değil.

Öte yandan söz konusu anlar sosyal medyada da gündeme oturdu.

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