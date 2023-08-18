İsrail istedi Türkiye uyuşturucu kaçakçısını serbest bırakıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İsrail vatandaşı Danny Awka’nın, Ankara-İsrail hattında kurulan temaslar sonrasında İsrail’e döneceğini açıkladı.

Eli Cohen, Twitter’dan (yeni adıyla X) yaptığı paylaşımda, “Ne mutlu ki Başkan Herzog’un, benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Awka hafta başında ailesinin yanına dönecek. Bu, İsrail Devleti ve Dış İşleri Bakanlığı'nın İsrail vatandaşları için yaptığı birçok çabanın bir parçası ve İsrail ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın kanıtıdır. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post’taki habere göre, 35 yaşındaki Danny Awka, 2019’da yasa dışı olarak gat bulundurduğu ve kaçırma girişiminde bulunduğu için 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARIN SERBEST BIRAKILACAK

Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığından en ağır cezayı alan Awka, gat maddesini taşıması için kandırıldığını, Almanya’daki kaçakçıların, maddenin Türkiye’de yasal olduğunu söyleyerek kendisine yanlış bilgi verdiğini savunuyordu. Haberde, Awka’nın yarın serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Çiğnenerek tüketilen ve Yemen otu olarak da bilenen uyarıcı gat maddesinin kullanımı Türkiye, ABD ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklı olsa da gat doğal halinde İsrail’de kullanılabiliyor.

HERZOG, ERDOĞAN ÜZERİNDE DİPLOMATİK BASKI KURDU

İsrail basınına göre Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan üzerinde diplomatik baskı kurarken Dışişleri Bakanı Cohen de Hakan Fidan’a Awka’ya verilen cezanın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. Knesset üyesi Pnina Tamano-Shata’nın da dahil olduğu çabalar sonucu 4 yıldır hapis yatan Awka’nın İsrail’e dönüşü için Türkiye ile anlaşıldığı belirtildi.

Ailesi de bir açıklama yayınlayarak Danny Awka’nın serbest bırakılması için 4 yıldır büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

34 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

İsrailli adam, 2019’da yanında 100 dolar para ve 34 kilo gatla yakalanmış ve tutuklanmıştı. Awka’nın hapishanede İranlı ve Suriyeli mahkumlar tarafından taciz edildiği yönündeki iddiaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı Awka’nın başka bir cezaevine nakledilmesini de sağlamıştı.