İsrail kana doymuyor! Gazze'ye yeni hava saldırısı

Kaynak: AA
İsrail kana doymuyor! Gazze'ye yeni hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusundaki El-Meşru kavşağı civarında Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Haberde, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralıların da bulunduğu ifade edildi.

İsrail askeri araçlarının da Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasının doğusuna yoğun ateş açtığı kaydedilen haberde, İsrail topçu birliklerinin ise Gazze şehrinin doğusundaki El-Tuffah Mahallesi Surani Dağı civarını bombaladığı aktarıldı.

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