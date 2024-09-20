İsrail Lübnan'a bomba yağdırdı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "IDF, Beyrut'ta hedefe yönelik bir saldırı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak gerçekleştirdiği saldırılardan sonra sınırda çatışmalar yaşandı. Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef aldı.

İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah'a yakın Al-Manar televizyonu, saldırı haberini aktarırken, Lübnan güvenlik kaynakları da bombardımanı doğruladı.

3 KİŞİ ÖLDÜ 17 KİŞİ YARALANDI

İsrail Ordu Radyosu, gerçekleşen saldırıdaki asıl hedefin Hizbullah operasyonlarının komutanı İbrahim Akil olduğunu duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Beyrut'a düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü 17 kişi ise yaralandı.