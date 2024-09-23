İsrail Lübnan'a bomba yağdırdı. En az 100 ölü 400 yaralı

İsrail Gazze Şeridinin ardından savaşı bölgeye yayarak Lübnan’a geniş bir hava saldırısı düzenledi. Dün Hizbullah milislerinin İsrail’i roketlerler vurmasının ardından bugün İsrail tarafından Lübnan’a yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlendi.

İsrail askeri sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lübnan Devlet Ajansı saldırılar hakkında, “Düşman savaş uçaklarının yarım sat içerisinde 80’den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve Lübnan güneyinde Nabatiyeh bölgesine saldırdığını açıkladı.

Bununla beraber Bekaa Vadisi’nde yoğun hava saldırılarının başladığı kaydedildi. Lübnan devlet ajansı liman kenti Biblos’u vurduğunu da duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada aralarında kadın ve çocuklarla beraber Sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve 400’den fazla insanın da yaralandığını ifade etti.