İsrail Lübnan'a karşı savaş hazırlıklarını artırdığını duyurdu

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş hazırlıklarının Kuzey Bölge Komutanlığı tarafından geçen hafta yapıldığı belirtildi.

Hazırlıklar kapsamında müfrezelerden başlayarak, piyade ve istihkam birlikleri, topçuların ve tankçı da katıldığı taburlara yoğun eğitimler verildiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant birçok kez, Lübnan'daki Hizbullah güçlerin ile savaş ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunmuştular.

Kuzey sınırında Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan karşılıklı saldırılar sonucu 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.