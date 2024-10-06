İsrail Lübnan’da 23 kişiyi öldürdü

Kaynak: İHA
İsrail Lübnan’da 23 kişiyi öldürdü

Lübnan, İsrail’in dünkü saldırılarında 23 kişinin öldüğünü, 93 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail, Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların Nataba, Bekaa, Baalbek-Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeyindeki köylere düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’e ateşkes için baskı yapılması çağrısında bulundu. Mikati, ABD ve Fransa’nın ateşkes için gösterdikleri çabaları desteklediğini belirtti.

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