İsrail Lübnan’ı havadan ve karadan vurdu. 'Lübnan’ı taş devrine çeviririz' dediler

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Lübnan’ı havadan ve karadan vurdu. 'Lübnan’ı taş devrine çeviririz' dediler

İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik saldırıya dönüştü. İsrail güçleri Lübnan’ı havadan ve karadan vurdu. İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun savaş durumunda Lübnan’ı ‘taş devrine dönüştürme’ kapasitesinin olduğunu söyledi.

İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliği tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. İsrail, saldırı planının onaylanması sonrası Lübnan’a hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasını vurdu.

Bölgeden edinilen bilgilere göre İsrail saldırısı kasabayı hava saldırısı sonrası toplarla vurdu.

Öte yandan Hizbullah yaptığı açıklamada, işgal altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Ruveysa el-Karn askeri noktasının füzelerle doğrudan hedef alındığını kaydetti.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada saldırıda 3 mensuplarının öldüğü kaydedildi.

İSRAİL’DEN LÜBNAN’A TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.

Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

HİZBULLAH YANIT VERDİ

Öte yandan Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in tehditlerinin bizi olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine, bunun bizi daha ihtiyatlı hazırlıklar yapmaya motive ettiğini söylemeliyim. Ama bunlar boş tehditlerdir. İsrail, sahada elde edemediğini, tehditle elde edemez." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

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