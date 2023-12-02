İsrail Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 10 Filistinli ölü

İsrail'in, Gazze Şeridi’nde insani aranın sona ermesinin ardından Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
İsrail Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 10 Filistinli ölü

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sona ermesiyle İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tekrar başladı. Sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam eden İsrail güçleri, sabah saatlerinde Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Abu Atef Kandil ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Hedef alınan binanın çevresindeki çok sayıda bina da hasar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nde insani aranın sona ermesiyle başlatılan saldırılarda 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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