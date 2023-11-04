İsrail malı ‘kola’ tartışması başka bir boyuta taşındı ‘Popülizm tiyatrosunu bırakın’

Sunucu Sevda Türküsev, THY’nin CIP salonunda kola satılmasına karşı çıkarak, Cumhurbaşkanı’ndan destek istedi. Eski LDP Başkanı Cem Toker ise Türküsev’e “Coca Cola, Starbucks popülizmini bırak.” diye yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail malı ‘kola’ tartışması başka bir boyuta taşındı ‘Popülizm tiyatrosunu bırakın’

Türküsev: “THY bizim göz bebeğimiz”

Türküsev, yaptığı paylaşımda, THY’nin CIP salonunda kola, Starbucks ve diğer yabancı markaların ürünlerinin bulunduğunu göstererek, bunların kaldırılması için Cumhurbaşkanı’ndan destek istedi. Türküsev, “AK Parti belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız gereğini yaptılar. THY bizim göz bebeğimiz. Stokları da varsa hayrına imha etsinler…” dedi.

Toker: “İsrail’e kaç milyon dolarlık ihraç etmişiz araştır”

Toker ise Türküsev’in sözlerine karşı çıkarak, Coca Cola ve Starbucks’ın popülizm tiyatrosu olduğunu söyledi. Toker, “Türkiye, Ekim ayında İsrail’e kaç milyon dolarlık, hangi ürünleri ihraç etmiş, araştırıp, paylaşsanıza…” diye yazdı.

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