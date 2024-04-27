İsrail mülteci kampına saldırdı. 4 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail mülteci kampına saldırdı. 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail savaş uçakları Nuseyrat Mülteci Kampındaki bir evi vurdu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Mülteci Kampında Es-Sultan Mahallesinde bir evi vurduğu açıkladı.

Saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kampta başka bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinlinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Diğer taraftan İsrail askerlerinin, Cenin'in batısındaki Salim askeri kontrol noktasında bir grup gence açtığı ateşte gençlerden Mustafa Sultan Abid (22) ile Ahmed Muhammed Şevahine (21) hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

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