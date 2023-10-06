İsrail Müzesi’nde ABD’li Yahudi turist gözaltına alındı

Doğu Kudüs’te bulunan İsrail Müzesi'nde sanat eserlerini yere fırlatan ve Roma heykeline zarar veren Amerikalı bir turist gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
İsrail Müzesi’nde ABD’li Yahudi turist gözaltına alındı

Doğu Kudüs’te bulunan İsrail Müzesi’nde dün, sanat eserlerini yere fırlatan ve 2. yüzyıldan kalma Roma heykeline zarar veren ABD’li Yahudi bir turist, İsrail polisleri tarafından gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan turistin 40 yaşında olduğunu açıkladı. Turistin ilk sorgusunda heykelleri "putperestlik ve Tevrat'a aykırılık" olarak gördüğü için parçaladığını söyledi. Adı açıklanmayan turistin Avukatı Nick Kaufman, müvekkilinin Kudüs Sendromu etkisinde olduğunu savundu.

Dün yaşanan olayda, Yunan mitolojisinde zeka, sanat ve barış tanrıçası olarak kabul edilen Athena'nın mermer başının kaidesinden düşerek yere düştüğü ve pagan bir tanrı heykelinin parçalara ayrıldığı ifade edildi. Müze personeli, hasar gören heykellerin restore edildiğini söylerken heykellerin değeri veya yıkım maliyeti hakkında bilgi vermedi. İsrail Eski Eserler Dairesi Müdürü Eli Escusido ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, kültürel değerlerin yok edilmesinin şok edici bir örneği. Kültürel değerlerin dinini bu şekilde yok edilmesinden endişe duyuyoruz “ dedi. Olayın ardından kapanan müze bugün sabah saatlerinde yeniden halka açıldı.

Geçtiğimizde hafta yaşanan bir başka olayda İsrail polisi, Kudüs'te kiliseye tüküren fanatik Yahudileri gözaltına almıştı.

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KUDÜS SENDROMU NEDİR

Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için kutsal olan Kudüs şehrinin dini cazibesinin yol açtığına inanılan bir tür yönetim bozukluğu olan durumdur. Turist ya da hacılarda şehrin enerjisinden etkilenme sonucunda kendilerini dinsel temalı saplantılı düşüncelere, çeşitli çarpık fikirlere, sanrılar gibi bozuklukları getiren sendromdur.

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