İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: 10’u çocuk 18 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 33’üncü gününde devam ediyor.

Sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, bir kez daha Deir el-Balah kentinin kuzeyindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu.

Şehhade ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 10’u çocuk olmak üzere 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının ardından çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.