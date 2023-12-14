İsrail o kararını ‘acil’ oduyla duyurdu. Gemileri üst üste saldırılara uğramıştı

İsrail, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarına karşılık önlem almak için harekete geçti.

Haber Global’in Globes gazetesinden aktardığına göre, İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz’de Husiler tarafından hedef alınması üzerine yönetim, limanlarının çalışma programlarını internetten gizleme talimatı verdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki limanlara, gemilerin geliş ve gidişleriyle ilgili bilgilerin internet sitelerinden kaldırılması yönünde “acil” bir talimat yayınladı.

Konsey tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Gelecekte artık dikkate alınması gereken bir sorun olmadığı netleştiğinde, önceki duruma geri dönmek mümkün olacak" ifadelerine yer verildi.

KARAR HUSİLERİN SALDIRMASI ÜZERİNE ALINDI

İsrail’in söz konusu kararı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının ardından geldi.

Husiler, Kasım ayında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına misilleme amacıyla, İsrail menşeli her türlü gemiyi hedef alacaklarını bildirmişti.

Husiler, 12 Kasım’da uyarılarına cevap vermeyen İsrail'e giden “STRINDA” adlı bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Norveç gemisinin 4 Ocak'ta İsrail'e yanaşacağını bilgisine, İsrail’in Usdud (Aşdod) Limanı'nın internet sitesinde basit bir aramayla kolaylıkla ulaşılabiliyordu.

Husiler daha önce de "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine Babu'l Mendeb Boğazı'nda İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi olan ZIM, 29 Kasım’da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.