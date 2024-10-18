İsrail öldürdükleri Hamas lideri Yahya Sinwar’ın son anlarını paylaştı

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dronla çekilmiş görüntülerini yayınladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı saldırıda Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, yaralanan Yahya Sinwar’ın yıkıntılar içinde bir koltukta oturduğu görülüyor. Yahya Sinwan bir süre sonra kendisini görüntüleyen dronu fark ederek elindeki cismi fırlatıyor.

Hamas lideri öldürüldü. İsrail açıkladı

DNA TESTİ İLE DOĞRULANDI

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilmişti. İsrail kaynakları yapılan DNA testi ile Sinvar'ın öldüğünün kesinleştiğini açıklamıştı.

İsrail, daha önceki Hamas lideri Haniye'yi, 31 Temmuz 2024'te İran'ın başkenti Tahran'da düzenledikleri suikast ile öldürmüşlerdi.