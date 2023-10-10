İsrail ordusu açıkladı. Hamas’ın iki üst düzey yetkilisi öldürüldü

Açıklamada, Ebu Şemale’nin, Hamas’ın finansmanını yönettiği, çeşitli güvenlik görevlerinde bulunduğu ve İsrail’i hedef alan bir dizi askeri operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

Hamas’ın İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer’in ise hareketin siyasi bürosunun üst düzey karar vericilerinden olduğu ve Gazze’de konuşlu Filistinli direniş grupları arasındaki koordinasyondan sorumlu olduğu aktarıldı.

Ebu Muammer’in Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar’a yakınlığıyla bilindiği, İsrail’e karşı saldırılarda rol oynadığı iddia edildi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR İSRAİL'İN AŞKELON ŞEHRİNE ÇOK SAYIDA ROKET ATTI

Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlattı. Atılan roketler nedeniyle Aşkelon'da sirenler çaldı.

Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi. İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon (Askalan) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanımıştı.

Kassam Sözcüsü "Ebu Ubeyde", Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Düşmanın Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00'den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.