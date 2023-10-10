İsrail ordusu açıkladı. Hamas’ın iki üst düzey yetkilisi öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında, Gazze’deki Ekonomi Bakanı ve Hamas yöneticilerinden Ebu Şemale ile hareketin İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer’in hedef alınarak öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail ordusu açıkladı. Hamas’ın iki üst düzey yetkilisi öldürüldü

Açıklamada, Ebu Şemale’nin, Hamas’ın finansmanını yönettiği, çeşitli güvenlik görevlerinde bulunduğu ve İsrail’i hedef alan bir dizi askeri operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

Hamas’ın İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer’in ise hareketin siyasi bürosunun üst düzey karar vericilerinden olduğu ve Gazze’de konuşlu Filistinli direniş grupları arasındaki koordinasyondan sorumlu olduğu aktarıldı.

Ebu Muammer’in Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar’a yakınlığıyla bilindiği, İsrail’e karşı saldırılarda rol oynadığı iddia edildi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR İSRAİL'İN AŞKELON ŞEHRİNE ÇOK SAYIDA ROKET ATTI

Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlattı. Atılan roketler nedeniyle Aşkelon'da sirenler çaldı.

Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi. İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon (Askalan) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanımıştı.

Kassam Sözcüsü "Ebu Ubeyde", Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Düşmanın Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00'den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Hamas Aşkelon'u vuruyor. Verilen süre doldu
Filistinli kadın Hamas'a ateş püskürdü. Hamas'ın çocukları lüks araba kullanıyor benim oğlum işsiz
Hamas İsrail’e ne zaman füze atacağını açıkladı
HAMAS'tan otoyolda katliam. Yoldan geçen sivillere yakın mesafeden ateş ettiler
Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın Gündem
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu Magazin
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi Gündem
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı Dünya
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı Magazin
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu Gündem
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu