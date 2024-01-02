İsrail ordusu en az 31 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberine göre, İsrail ordusu, 88. günde karadan işgalini devam ettirdiği Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla saldırı düzenlemeye devam etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 3 eve düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alması sonucu da 9 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Diğer yandan, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarında çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı.

İsrail ordusu obüslerle Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alırken, savaş gemileri de Deyr el-Belah'ı yoğun şekilde bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karadan işgalini devam ettiren İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında, İsrail ordusunun sürdürdüğü topçu atışları ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak şiddetli çatışmalar yaşandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

Hamas, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli hayatını kaybetti, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ateşkes sürecinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli yaşamını yitirdi.