İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı

İsrail Ordusunun yayınladığı görsellerde askerlerinin Gazze şeridi içerisindeki fotoğrafları yer aldı. İşte o görüntüler..

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 1

HAMAS 7 Ekim tarihinde İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' harekatını başlattığını açıklayıp, sabahın erken saatlerinde İsrail'e saldırmış ve birçok kişiyi esir alıp Gazze şeridine geri dönmüştü.

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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 2

1 gün içerisinde binlerce füze attığını duyuran HAMAS'ın bu saldırısı sonrasında bütün dünyanın göz kulağı artık Gazze'ye ve İsrail'e döndü.

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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 3

İsrail o tarihten sonra Gazze'ye hava saldırılarını başlatmış ve 1 ay dolmadan tonlarca bombayı Gazze'de kullandıklarını açıklamıştı.

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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 4

Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 525 oldu.

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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 5

ABD başta olmak üzere birçok batılı ülke süregelen savaşta açıkça İsrail'in yanında durduğunu açıklayıp Tel Aviv'e gelerek İsrailli yetkililerle görüşüp desteklerini yüz yüze iletti

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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 6

İsrail Ordusundan yapılan açıklamalara göre ise 7 Ekim tarihinden bu yana 332 İsrail askeri HAMAS'ın saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.

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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 7
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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 8
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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 9
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İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı 10
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