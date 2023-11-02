İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı

İsrail Ordusunun yayınladığı görsellerde askerlerinin Gazze şeridi içerisindeki fotoğrafları yer aldı. İşte o görüntüler..
HAMAS 7 Ekim tarihinde İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' harekatını başlattığını açıklayıp, sabahın erken saatlerinde İsrail'e saldırmış ve birçok kişiyi esir alıp Gazze şeridine geri dönmüştü.
1 gün içerisinde binlerce füze attığını duyuran HAMAS'ın bu saldırısı sonrasında bütün dünyanın göz kulağı artık Gazze'ye ve İsrail'e döndü.
İsrail o tarihten sonra Gazze'ye hava saldırılarını başlatmış ve 1 ay dolmadan tonlarca bombayı Gazze'de kullandıklarını açıklamıştı.
Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 525 oldu.
ABD başta olmak üzere birçok batılı ülke süregelen savaşta açıkça İsrail'in yanında durduğunu açıklayıp Tel Aviv'e gelerek İsrailli yetkililerle görüşüp desteklerini yüz yüze iletti
İsrail Ordusundan yapılan açıklamalara göre ise 7 Ekim tarihinden bu yana 332 İsrail askeri HAMAS'ın saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.