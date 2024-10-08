İsrail ordusu Hizbullah'ın lojistik karargah başkanının öldüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın lojistik karargahının başkanı Süheyl Hüseyin'in Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hüseyni'nin komuta ettiği karargahın Hizbullah'ın çeşitli birimlerinin lojistiğini ve bütçelemesini denetlediğini söylüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafında yapılan açıklama şu şekilde;

"Hüseyni, İran ile Hizbullah arasındaki silah transferinde önemli bir rol oynadı ve Hizbullah birlikleri arasında gelişmiş silahların dağıtımından sorumluydu, bu silahların hem taşınmasını hem de dağıtımını denetledi. Hizbullah'ın savaş planları ve Lübnan ve Suriye'den İsrail Devleti'ne yönelik saldırıların koordinasyonu gibi diğer özel operasyonlar da dahil olmak üzere en hassas projelerinin bütçelendirilmesi ve lojistik yönetiminden sorumluydu”