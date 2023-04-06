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İsrail: Lübnan'dan 34 roket atıldı

İsrail ordusu, Lübnan’dan düzenlenen saldırıda, 34 roket atıldığını ve bunlardan 25’inin havada imha edildiğini, en az 5’inin ise topraklarına düştüğünü bildirdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:23
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İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü

İsrail: Lübnan'dan 34 roket atıldı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine fırlatılan roketlerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada ilk belirlemelere göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığı, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğü kaydedildi.

Diğer 4 roketin konumunun araştırıldığı ve saldırıların düzenlediği Batı Celile bölgesinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanda paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, The Jerusalem Post gazetesi, Gazze Şeridi'nden de İsrail'e iki roket fırlatıldığını yazdı.

Roketlerin İsrail topraklarına düşüp düşmediği konusunda bilgi paylaşılmazken, Gazze sınırı yakınındaki İsrail yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu kaydedildi.

 

 

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