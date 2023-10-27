İsrail ordusuna ait İHA Gazze'ye düştü

Filistin-İsrail çatışmalarının devam ettiği Gazze’de İsrail’e ait bir İHA düştüğü iddia edildi.

İsrail ordusuna ait İHA Gazze'ye düştü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 21. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Bölgeyi günlerdir ağır bombardıman altında tutan İsrail bu kez karadan baskın yaptı. İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde tanklarla Gazze'ye girdi. Gazze'nin kuzeyine, 7 Ekim'den bu yana en büyük baskın gerçekleştirildi.

Aynı zamanda İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları da devam ederken, İsrail’e ait bir İHA’nın Gazze’ye düştüğü iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan İHA görüntüsüne dair İsrailli yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

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