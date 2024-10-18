İsrail ordusundan Lübnan'a saldırı! Camiler siviller ve hastaneler hedef alındı

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok noktaya gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi öldü, en az 15 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin Lubya ilçesine düzenlediği saldırılarda el-Fakih Hastanesi hasar gördü.

İsrail ayrıca ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında, es-Sakalayn Camisi'ni tamamen yok etti, bir başka cami de kısmen zarar gördü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.