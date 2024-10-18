İsrail ordusundan Lübnan'a saldırı! Camiler siviller ve hastaneler hedef alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail ordusundan Lübnan'a saldırı! Camiler siviller ve hastaneler hedef alındı

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında 15 kişi yaralanırken, iki cami ve bir hastane de saldırıların hedefi oldu.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok noktaya gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi öldü, en az 15 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin Lubya ilçesine düzenlediği saldırılarda el-Fakih Hastanesi hasar gördü.

İsrail ayrıca ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında, es-Sakalayn Camisi'ni tamamen yok etti, bir başka cami de kısmen zarar gördü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

Son Haberler
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı
7 bin lirayı aşan ödemeler artık böyle yapılacak. Bugün yürürlüğe girdi
7 bin lirayı aşan ödemeler artık böyle yapılacak. Bugün yürürlüğe girdi
Karadeniz zekâsı sınır tanımıyor! 4 oda 1 mutfak 18 m uzunluğunda
Karadeniz zekâsı sınır tanımıyor! 4 oda 1 mutfak 18 m uzunluğunda
Galada aşka geldiler! Devrim Özkan ile Lucas Torreria'dan dudak dudağa poz
Galada aşka geldiler! Devrim Özkan ile Lucas Torreria'dan dudak dudağa poz
Nuri Şahin Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi. Özel ekip tüm maçlarını izliyor
Nuri Şahin Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi. Özel ekip tüm maçlarını izliyor