İsrail ordusundan Lübnan'da hedeflere hava saldırısı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail ordusundan Lübnan'da hedeflere hava saldırısı

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Lübnan'da 300 "hedefe" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıları onayladığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabah saatlerinden itibaren 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda birçok bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Bu saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı bildirildi.

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