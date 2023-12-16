İsrail ordusundan üç esirin öldürülmesiyle alakalı açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ordusundan üç esirin öldürülmesiyle alakalı açıklama
İsrail ordusu, 3 İsrailli sivilin ordu tarafından öldürülmesiyle alakalı açıklama yaptı. "Askerler tehlike altında hissettiği için ateş açtı"

Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan üç İsrailliyi "yanlışlıkla" öldürmeleri üzerine açıklama yapan yetkili, İsrail güçlerince öldürülen İsrailli rehinelerin ellerinde beyaz bir bayrak taşıdığını söyledi.

T24’ün Reuters’e dayandırdığı haberine göre, olayla ilgili ilk inceleme sonuçlarını paylaşan İsrailli yetkili, olayın "Hamas militanlarının sivil kıyafetler ile faaliyet gösterdiği ve yanıltma taktikleri kullandığı şiddetli bir çatışma alanında" yaşandığını savundu.

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TEHDİT ALTINDA HİSSEDİLDİĞİ İÇİN ATEŞ AÇILDI

Yetkilinin iddiasına göre, bir İsrail askeri, Shejaiya bölgesinde, İsrail askerlerine onlarca metrelik mesafedeki rehineleri gören bir İsrail askerin tehdit altında hissettiği için ateş açtığını açıkladı.

Yetkili "Hiçbirinin üzerinde tişört yoktu; üzerinde beyaz bir kumaşın olduğu bir sopa tutuyorlardı. Asker, tehdit altında hissetti ve ateş açtı" dedi.

REHİNE İBRANİCE YARDIM İSTEMİŞ

İsrailli askerin kendilerine doğru gelen rehinelerin “terörist” olduğunu bildirmesinin ardından, bölgede bulunan İsrail güçleri İsrailli rehinelerin üzerine ateş açtı ve üç rehineden ikisi olay anında hayatını kaybetti.

Yetkili, üçüncü rehinenin ise yaralı bir şekilde yakınlardaki bir binaya doğru ilerlediğini ve oradan İbranice yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Yetkili, "Tabur komutanı, derhal ateşkes emri verdi. Ancak yine üçüncü kişiye doğru da ateş açıldı. O da öldü" ifadelerini kullandı.

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