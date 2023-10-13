İsrail polisi cami cemaati ile çatıştı

El Halil kentinde Filistinliler, cuma namazı sonrası İsrail güçleri ile çatıştı. Çok sayıda Filistinli arbedede yaralandı.

KAYNAK: İHA
İsrail polisi cami cemaati ile çatıştı

İsrail- Hamas çatışması devam ederken, Gazzeliler ile dayanışma göstermek için yürüyüş yapan Batı Şeria’nın El Halil kentindeki halk ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.

GERÇEK MERMİLERLE MÜDAHALE
Batı Şeria’daki El Halil kentinde de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Cuma namazı sonrası Gazze halkı ile dayanışma göstermek için yürüyüşe geçen El Halil halkı ile İsrail güçleri çatışma yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti. İsrail güçlerinin El Halil halkına karşı gerçek mermi kullanması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

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