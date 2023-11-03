İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenler gaz bombasıyla engellendi

İsrail polisinin Cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombası attığı öne sürüldü. Vatandaşlar namazı sokakta kıldı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenler gaz bombasıyla engellendi

İsrail polisinin yine Cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombası attığı ve TOMA ile karşılık verdiği iddia edildi.

Aksa Tufanı operasyonunun 28. gününe girildi. Filistin'de Hamas öncülüğünde başlayan ve birçok örgüt tarafından İsrail'e yönelik sürdürülen operasyonda, her iki tarafında kayıpları günden güne artıyor.

4. CUMA 4. MÜDAHALE

Mescid-i Aksa'da, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen 4. cumada İsrail polisinin, Cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombası ile müdahale ettiği görüldü.

Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde bekleyen Filistinliler cuma namazını sokakta ve caddelerde kıldı.

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Polisler namaz için Mescid'i Aksa'ya ilerleyen Filistinlilerin geçişini de engellemişti. İsrail güçlerinin, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği biliniyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

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Mescild-İ Aksa’da namaz kılmak isteyenlere İsrail polisinden gaz bombalı müdahale
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