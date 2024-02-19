İsrail Ramazan ayının başında Refah'a saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim'den bu yana çatışmalar devam ederken, Gazze neredeyse yok olma noktasına geldi. İsrail ise gözünü şimdi başka bir kritik şehir olan Refah kasabasına çevirdi.

İsrail Savunma Bakan Benny Gantz şimdi de Refah'a yönelik planlanan saldırıyı Ramazan ayının başında başlatmakla tehdit etti. Gantz, "Dünya bilmeli ve HAMAS şunu bilmeli: Rehineler Ramazan'a kadar evde olmazsa, çatışmalar Refah bölgesi dahil her yerde devam edecek."

Gantz, konuşmasına ‘‘Bedeli çok yüksek diyenlere açıkça söylüyorum: Hamas'ın tek bir seçeneği var. Teslim olabilirsiniz, rehineleri serbest bırakabilirsiniz ve Gazze'deki siviller Ramazan'ı kutlayabilir" şeklinde devam etti.

Uluslararası ısrarlara rağmen Gazze’ye operasyonlarına devam eden Netanyahu’nun da benzer düşüncede olduğu ve Ramazan ayı başında Refah’a yönelik saldırı emrini vereceği iddia ediliyor.

Mısır sınırındaki Refah kasabasına şimdiye kadar yaklaşık 1,4 milyon Filistinli çatışmalardan kaçarak sığındı. İsrail'in en yakın müttefiki ABD'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke bu nedenle bölgeye yapılacak saldırı planının durdurulması çağrısında bulundu. Ateşkes ve Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusunda Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakereler sürerken; ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler şu ana kadar herhangi bir sonuç vermedi.